Le prince Harry et Meghan opte pour un gâteau de mariage bio

Le Prince Harry et sa fiancée américaine ont demandé à Claire Ptak, propriétaire de la pâtisserie londonienne Violet Bakery, de créer "un gâteau au citron et aux fleurs de sureau qui incorpore les saveurs vives du printemps" pour leur mariage, le 19 mai à Windsor, selon Kensington Palace. Il sera "recouvert de crème au beurre et décoré de fleurs fraîches", a précisé le palais. Originaire de Californie, Claire Ptak avait travaillé auprès d'Alice Waters, la "mère" de la nouvelle cuisine américaine, au restaurant Chez Panisse, à Berkeley, en Californie, avant de déménager à Londres en 2005.

Là, elle a créé sa propre entreprise en cuisinant chez elle et en vendant ses produits sur le marché de Broadway, avant d'ouvrir sa pâtisserie en 2010. Ses gâteaux incorporent des ingrédients issus de l'agriculture biologique et des produits de saison. "Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravie d'avoir été choisie pour réaliser le gâteau de mariage du Prince Harry et de mademoiselle Markle", a réagi la pâtissière dans un communiqué. Elle se réjouit que le couple partage "les mêmes valeurs que moi sur la provenance des produits, leur caractère durable, saisonnier, et surtout leur goût". Meghan Markle avait interviewé Claire Ptak pour son blog de "lifestyle" The Tig.