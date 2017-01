Le restaurant de la semaine: Chez Richard, une cure de jouvence

2016 ne nous a rien épargné. Une annus horribilis qui nous laisse orphelins et divisés. On veut rêver 2017 meilleure, qu'on nous laisse au moins cette chimère. Raison pour laquelle tout au long des semaines qui s'offrent, on se mettra en quête de lieux qui rassemblent. Chez Richard semble avoir été calibré pour cela.