Le restaurant de la semaine : la cantine à pizzas MiTo

Le tout emballé dans un décor bien senti qui s'articule autour d'un joli four à bois cerné de mosaïques noir et blanc. Pour le reste : banquettes en cuir capitonné façon Chesterfield, chaises vintage, murs de brique, luminaires industriels et plancher brut s'acquittent du boulot. Une vaste terrasse urbaine achève de faire respirer l'ensemble. Le test ? Il portait sur la pizza " numéro 8 " (15 euros) de la carte - il y en a dix au total, hors suggestions. Verdict ? Une création enthousiasmante à base de stracciatella des Pouilles - ce fromage frais fait de crème onctueuse et de mozzarella effilochée à la main -, de la fior di latte - un fromage de Campanie -, des tomates jaunes, un pesto de pistache DOP - AOP en français -, du basilic et du poivre noir. Frais comme le printemps. La pâte ? Elle s'affiche très légère, digeste et, c'est la signature du lieu, se veut légèrement brûlée en certains endroits, ce qui lui donne une intéressante pointe torréfiée. Une deuxième visite a permis de constater que l'accueil assez plaisant du départ prend l'eau en raison du succès. Gare à la noyade...

MiTo, 151-153, rue Washington, à 1050 Bruxelles. Tél. : 02 201 75 44.