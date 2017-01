Le salon du chocolat ouvre sa soirée de gala au grand public

Du 10 au 12 février, la 4e édition du salon du chocolat proposera chaque jour un défilé, des expositions, des démonstrations de chefs, des conférences ou encore des ateliers d'initiation à la technique du chocolat pour jeunes et moins jeunes.

Les grandes maisons traditionnelles du chocolat belge seront représentées, dont la Maison Dandoy, Galler, Darcis Chocolatier, Callebaut, Neuhaus et Leonidas. Cette dernière présentera, en collaboration avec le musée du chocolat, une maquette de la Tour Eiffel en chocolat au 1/100e.

La remise des "Belgian Chocolate Awards" est prévue le 10 février à 18h00.

Le salon sera ouvert de 10h00 à 19h00 le vendredi et le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche. Le prix d'entrée s'élève à 8,50 euros par adulte le vendredi et à 10 euros le samedi et le dimanche. Il est de 5 euros pour les enfants de 3 à 12 ans.

Le Salon du chocolat, créé il y a 22 ans, est présent sur quatre continents, dans 32 villes, et a déjà accueilli 8,3 millions de visiteurs depuis son lancement.