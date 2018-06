Le saucisson a, lui aussi, son Mondial à Vanosc

Ce concours, premier du genre, est organisé par l'Académie du Saucisson, créée en 2016 en Ardèche. L'événement a provoqué une vague de vocations de dégustateurs, avec près de 1.500 candidatures reçues en trois jours quand l'Académie a lancé sa campagne de recrutement pour le jury. Six mille personnes ont aussi réservé leur ticket d'entrée pour se régaler dans les stands gourmands entourant la fête, selon la commune.

Quelque 200 jurés ont été retenus au final, des deux sexes, de tous âges - la benjamine avait 10 ans et le doyen 82 - et d'une dizaine de nationalités - une majorité de Français mais aussi des Britanniques, des Québécois, des Suisses, des Italiens, des Suédois, des Américains et un "impressionnant contingent belge".

Un engouement qui ne surprend pas René-Louis Thomas, grossiste alimentaire: "ça fait des années que je parle de 'civilisation du saucisson', ça faisait marrer tout le monde mais ce succès prouve bien qu'elle existe". "C'est un grand facteur d'amitié et de convivialité", renchérit le maire.

Les jurés ont eu la lourde tâche de départager environ 140 échantillons fournis par une centaine de producteurs, plus ou moins gros mais sans industrie lourde, venus eux aussi de tous les coins de France et d'ailleurs.

En lice, beaucoup de porc mais également du boeuf, du taureau, de l'agneau, du canard, du cheval, du daim, de l'élan, du cerf et même du kangourou.