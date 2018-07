Le sirop d'agave bio n'en est bien souvent pas vraiment

Sur 16 produits bio testés, 13 contenaient au moins 10% d'autres sucres. L'organisation a déposé plainte contre ces produits auprès du SPF Economie et plaide pour l'adoption de normes claires et strictes concernant la composition de ce sirop.

"Test-Achats a évalué la pureté de 16 sirops d'agave bio vendus en magasins spécialisés et en supermarché. L'objectif de ces analyses était de vérifier que ces sirops étaient bien composés à 100% de sirop d'agave comme mentionné sur leurs étiquettes", explique l'association. Les résultats sont "décevants", puisque dans 13 d'entre eux, les analyses ont décelé la présence de sucres étrangers et moins onéreux "à hauteur de 10%, voire plus".

Test-Achats déplore qu'il n'existe ni appellation d'origine protégée ni norme internationale fixant les variétés qui peuvent être utilisées dans la fabrication du sirop d'agave, mais a tout de même déposé plainte auprès du SPF Economie contre les produits "frauduleux". Elle a également écrit au ministre Kris Peeters, chargé des Consommateurs, pour que le gouvernement adopte des normes claires et strictes en la matière.