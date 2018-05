Le Stoemp fera son festival fin mai

Les participants pourront déguster un menu local, de saison, et bio concocté par les organisateurs, tout au long d'un parcours pédestre d'environ six kilomètres. Des animations et concerts sont également prévus. Le samedi, un repas six services sera proposé, au prix de 39 euros, boissons incluses. Le dimanche, il s'agira d'un menu cinq services avec barbecue, pour une ambiance plus familiale, à 29 euros. Une formule "combi" est également disponible. La ferme Barré, la ferme de Goyet, la ferme Bara, la volaille de "Coq des prés" et Bioferme notamment comptent parmi les fournisseurs. L'événement, à l'initiative de l'asbl MQFC, Mousty qui fait chaud, a attiré 250 personnes en 2015, 300 en 2016 et 450 l'an dernier. Les organisateurs espèrent atteindre pour cette quatrième édition 600 participants.