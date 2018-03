Le sushi donut, la nouvelle déclinaison qui fait parler d'elle

Déchaînant les passions il y a quelques années, les sushis continuent à avoir leurs adeptes, avec leur recette simple - du riz, quelques légumes et du poisson - et néanmoins efficace parce qu'aux fidèles s'ajoutent chaque jour des nouvelles papilles séduites. Le public ne semble pas non plus se lasser de le déguster sous toutes ses formes.

Ainsi, après le sushi sucré, le sushi-panda, le sushi pizza ou même le sushi burger voici le sushi donut, qui se situe entre un chirashi (sushi comme éparpillé) et un bagel, ce donut à la japonaise fait aussi l'unanimité.

Made in USA

Contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, cette tendance ne provient pas du Japon mais bien des Etats-Unis, lieu de naissance du célèbre donut. Et plus précisément des cuisines du restaurant Project Poke, à Fountain Valley (Californie).

Avec cette invention insolite, ce restaurant a directement fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il tentait une expérience culinaire, proposant déjà des burritos-sushis.

Se servant de la popularité de ces sushis-donuts, le restaurant a créé son propre compte Instagram où il explique comment les réaliser. Une chose est sûre: les sushis, et leurs multiples variantes, ne sont pas près de quitter le feu des projecteurs.

Sushi donut 🤩🍣🍩 📸@feastie.boys A post shared by by @ainnzzzz (@sushstagram) on Mar 5, 2018 at 2:06pm PST

Soraya Benatmane