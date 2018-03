Le Sushi Festival, premier festival exclusivement dédié aux sushis en Belgique

C'est la nouvelle qui va ravir vos papilles: un festival dédié à ce mets tout droit venu d'Asie voit le jour en Belgique. Et pour cette première édition, le Sushi Festival misera sur la ville d'Hasselt.

Fruit d'une initiative de la Haute Ecole PXL, ce festival dédié à la culture nippone aura lieu dans les jardins japonais de Hasselt. Au programme? Une expérience hors du commun avec au programme des dégustations, des workshop, des activités diverses et de la détente à la japonaise. En plus des sushis, vous pourrez également découvrir un tas d'autres spécialités. Et clou du spectacle, vous aurez la chance d'assister à la très ritualisée cérémonie du thé. De quoi plonger dans une atmosphère authentique mélant gourmandise et tradition.

Où? Au Jardin japonais d'Hasselt, Koning Boudewijnlaan, 3500 Hasselt Quand ? Le 15 avril 2018, de 10h à midi, de midi à 14h, de 14h à 16h ou de 16h à 18h. Combien ça coûte? Tarif normal: 6 € / personne Tarif groupe : 4,50 € / personne Senior : 4,50 € /personne et gratuit pour les - 12 ans. Le festival commence à 10h00, mais les stands de restauration ne seront ouverts qu'à partir de 12h. A noter également que, en plus du prix d'entrée, chaque bouchée de ces délicieuses spécialités sera payante.

Soraya Benatmane