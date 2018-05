Le vignoble français victime de la grêle: 7.000 ha endommagés dans le bordelais, 10.000 à Cognac

Près de 7.100 hectares de vignes dans le Bordelais et plus de 10.000 ha dans le bassin Charente-Cognac ont été endommagés samedi par les violents orages de grêle, ont indiqué en début de semaine les interprofessions, précisant qu'environ 3.500 hectares avaient été touchés à plus de 80% dans chacun de ces deux vignobles.