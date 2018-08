Le vin bleu, phénomène de l'été ?

Il y a déjà trois ans, à l'été 2015, on vous parlait ici même du vin bleu, baptisé le Gik, mis au point et commercialisé par une petite entreprise espagnole.

Cet été, la France découvre ce phénomène via un vin commercialisé par une entreprise basée à Sète dans le sud de la France. Ce "Vindigo, vin de Méditerranée", est en fait un chardonnay venu d'Espagne, auquel on a fait subir une seconde macération avec de la peau de raisin rouge. Celle-ci agit comme un colorant naturel et a pour effet insolite de lui conférer cette couleur inattendue, adoptant une teinte moins soutenue que le Gik, quitirait plus vers le Bleu Klein. Ce phénomène ne change en rien le goût. Il n'en reste pas moins que cette teinte aquatique qui débarque sur les tables et les terrasses françaises génère beaucoup d'enthousiasme auprès d'une clientèle avide de fantaisie. Les bouteilles, vendues a prix de 12 euros tout de même, se vendent comme des petits pains début du début juillet, date de lancement de ce Vindigo.

Cette nouveauté n'en est donc pas vraiment une, puisque le vin bleu existe depuis 2015 déjà, mais remet un coup de projecteur sur ce produit singulier, dont on peut en outre trouver l'équivalent dans les supermarchés Delhaize et sur l'eshop de l'enseigne belge. Soit un Chardonnay, vin blanc d'appellation VT Castilla (équivalent de nos IGP, indication géographique protégée européenne) à 11° et vendu 6,99 euros. Baptisé Pasion Blue Chardonnay, ce vin accompagne bien les fromages à pâte semi-dure et la cuisine japonaise. La promesse d'une table estivale vraiment colorée.