Le vrai goût de la crevette

L'ADN de la vie salée. A Coxyde, la pêche à la crevette n'est pas laissée aux personnes nostalgiques. Elle est encore bien vivace et les jeunes ne sont pas rares à reprendre le flambeau. Comme cela ne permet plus d'en vivre, beaucoup de savoir se perd, mais la curiosité reste et nombreux sont encore ceux qui s'y intéressent. La preuve est le très dynamique musée national de la pêche à Oostduinkerke. Depuis le 30 juin, il propose une exposition " Nos pécheurs" qui tourne autour de quelques figures de la pêche de jadis. De nombreux objets racontent la rude vie des pêcheurs à travers les époques.

Chaque vendredi, jusqu'au 25 juillet, à côté du musée, il y a ce qu'on appelle le marché du folklore qui propose des activités traditionnelles comme le tressage de panier ou le pelage de crevettes.

Si jamais tout cela vous a donné faim, le coin propose une très chouette adresse. L' Estaminet De Peerdevisscher est un café pour pêcheurs. Il propose des plats simples, mais savoureux. Comme on le servait chez nos grands-mères : sans chichis, mais franche et sympathique.

Le vrai goût des crevettes

Quel bonheur de manger "nos" crevettes grises. Si on les achète déjà pellées au supermarché, elles ont déjà subi toutes sortes de traitements. En les achetant non pelées, on a plus de chance de goûter le vrai goût des crevettes. Mais il y a encore mieux: on peut les pêcher soi-même.

Habillé d'une salopette en ciré et d'un large filet d'un mètre cinquante, on plonge dans les flots avec Eddy Barbier. Il pêche pour son plaisir et c'est vrai que c'est addictif. Une fois dans la mer, on ne pense qu'au bruissement des vagues, au cri des mouettes et aux sensations que l'on ressent lorsqu'on pose le pied dans le sable. Une alternative de choix à la méditation.

Les pêcheurs sont très fiers de ce qu'ils font et aiment partager leur passion. Lorsqu'il pêche plus que ce qu'ils peuvent manger, ils vendent leurs crevettes à huit euros le kilo via leurs associations (Slepers, Spanjaardbank, Gernoarskruwers et Stienesteekers).

Lorsqu'on passe avec le filet sur le fond de mer, les crevettes sautent hors de leur cachette, pour finir dans le filet. Tout du moins, c'est l'idée. Avec la chaleur des dernières semaines, les crevettes sont peu nombreuses et petites. Pourtant, en une demi-heure, on ne récolte pas loin d'un kilo.

Pêcher des crevettes à pied est donc parfaitement possible, mais le must est encore de le faire à cheval. Cette tradition existe depuis le 16e siècle et est depuis 2013 classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Que cette technique soit encore pétrie de tradition se remarque par le fait que la première femme à l'exercer ne date que de 2015.

Après les avoir pêchées, on fait cuire les crevettes jusqu'à ce qu'elles remontent à la surface. On peut les manger avec une soupe ou en faire des croquettes ( lire ici la vraie recette). Quoi qu'il en soit, gardez les épluchures et les têtes puisqu'elles pourront être utiliser pour faire un bouillon qui servira de base à une soupe de poisson.

Si après tout cela, vous avez encore un petit creux, on ne peut que vous conseiller qui propose une cuisine raffinée, généreuse et originale (par exemple de la glace à l'huile d'olive et au sel). Ce restaurant marque aussi les esprits par le calme qui y règne. Les tables sont peu nombreuses et c'est l'harmonie en cuisine sur laquelle on a une vue directe. Une fantastique adresse pour finir en beauté une journée à la mer.

