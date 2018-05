Le whisky japonais victime de son succès

Les derniers lots de ces produits seront acheminés en juin et septembre, et la compagnie ne sait pas quand elle sera en mesure de reprendre les ventes, a déclaré mercredi une porte-parole à l'AFP. Les autres catégories de Hibiki et Hakushu ne sont pas concernées par la pénurie.

Le Hibiki 17 ans d'âge avait été mis à l'honneur par le film "Lost in Translation" (2003), tourné à Tokyo. L'acteur américain Bill Murray en faisait la promotion avec un slogan: "For relaxing times, make it Suntory time".

La production commerciale de whisky au Japon remonte aux années 1920 avec l'ouverture de la distillerie Yamazaki près de Kyoto, grâce au savoir-faire rapporté d'Ecosse par un jeune étudiant. Mais le whisky "made in Japan" n'a acquis une renommée internationale que ces dernières années, raflant des prix autrefois réservés à ses rivaux irlandais ou écossais.

Outre son succès à l'étranger, il a connu en 2008 un soudain regain dans l'archipel, alors que les consommateurs redécouvraient cette boisson grâce au renouveau du "highball", cocktail à base de whisky et de soda apprécié des plus jeunes.

Ce sursaut de la demande a pris Suntory par surprise, après trois décennies de déclin de la consommation de whisky. "Cela prend énormément de temps de faire du whisky", a souligné la porte-parole du groupe. "Quand nous reprendrons nos livraisons, nous voulons nous assurer que nous disposerons de stocks suffisants pour ne pas devoir encore recourir à des suspensions."