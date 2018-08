Les 50 restaurants étoilés au Michelin (* ou **) les moins chers, à travers le monde

S'offrir un repas étoilé ne rime pas forcément avec percer son panier. Ou, quand on est en voyage, de dépense inconsidérée. C'est ce que prouve le site Traveloka qui a recensé 50 adresses à travers le monde, dotées d'une ou deux étoiles au Guide Michelin, puis les a classés par prix pour un repas individuel. Un outil très pratique pour toucher du doigt une certaine excellence culinaire où que vous soyez, et sans renoncer au reste. Et pour les plus casaniers, ils se réjouiront de remarquer que la Belgique y a aussi des représentants.