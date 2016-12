Les adresses plus confidentielles d'Alain Ducasse dans le Midi

Comme la Bastide de Moustiers, l'Hostellerie de l'abbaye de La Celle fait partie des lieux secrets et gourmands d'Alain Ducasse en Provence. Le chef maison, Nicolas Pierantoni, élève et fidèle de la toque française, nous propose, pour les fêtes, des recettes pleines de chic et de saveur.