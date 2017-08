Les aliments interdits aux membres de la famille royale d'Angleterre

On savait que le protocole à la cour d'Angleterre était particulièrement strict.

Ce que l'on savait moins, c'est que ce dernier l'était aussi pour le contenu de leurs assiettes. Ils sont effectivement soumis à quelques règles culinaires pour le moins surprenantes, révèle The Sun.

Interdiction de manger des fruits de mer pour The Queen, mais aussi Kate et William. Le risque d'intoxication serait trop élevé. Et pourrait, de façon dramatique, les empêcher de remplir leur obligation. On oublie donc les huîtres, les crabes, les homards ou encore les crevettes. Pour les mêmes raisons, on passera outre toutes les viandes saignantes. Toujours dans ce même ordre d'idée, on évitera les plats trop épicés ou exotiques.

La reine a aussi demandé de façon très claire à son cuisinier que les plats qui lui sont servis ne contiennent pas d'ail ou trop d'oignons.

Autre impératif : tout doit être saison. Pas de fraise en janvier donc.