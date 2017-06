Les bulles de Lidl font aussi bien qu'un cher champagne

Le 'Crémant de Bourgogne Blanc NV' de chez Lidl a gagné une médaille d'argent au 'International Wine & Spirits Competition' qui se déroule en Angleterre. L'autre vin de cette catégorie à obtenir une médaille d'argent est un "Veuve Clicquot's 2008 vintage champagne" qui coute près de 56 euros. Pour avoir cette médaille, le breuvage doit obtenir un pourcentage entre 86 et 89.9 %. Cette compétition anglaise est l'une des plus prestigieuses du pays et existe depuis 1969. Elle s'intéresse aux vins et boissons fortes venus des quatre coins du monde.

Le crémant sera lui vendu en Belgique au prix de 6.99 euros. Il est décrit comme "sec et généreux avec un intriguant arôme de fruit."