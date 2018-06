Les chefs réfugiés cuisineront le monde à Bruxelles pendant le Refugee Food Festival

Depuis la nuit des temps, la table et les repas qu'on y prend est un lieu de rencontre, communion qui permet de briser bien des préjugés et établir des ponts entre les hommes. C'est en partant de cette évidence qu'a été créé le Refugee Food Festival.

A l'instar de leurs homologues de Paris, Athènes, Madrid, San Francisco ou Capetown, et quelques autres mégapoles, du 17 au 21 juin 2018, des chefs de restaurants bruxellois ont décidé de laisser les clefs de leurs fourneaux à des chefs réfugiés, afin de proposer à leur clientèle de découvrir des talents et des saveurs différentes, et la rapprocher des problématiques de ces réfugiés au savoir-faire venu d'ailleurs.

En tout, dans la capitale, sept restaurants à la mode laisseront carte blanche au chef invité, ou concocteront un menu à quatre mains avec lui. Pour le déjeuner, le dîner ou encore un brunch.

Ce festival pour les papilles et pour le coeur s'ouvrira au Café Caberdouche, avec les plats d'Omar et Shahla Alshawi, couple à la ville et en cuisine. Chez Humus x Hortense, c'est un dîner spécial à quatre mains sous la houlette de Cyrille Sowanou Kodjo que vous pourrez déguster. Quant à la soirée de clôture, ce sont les cocktails signés du mixologue syrien Elias Eldbi qui raviront les adeptes chez Richard. Pendant ces quatre jours, les saveurs de l'Iran, de Syrie et du Togo seront aussi mises à l'honneur, offrant un tremplin à ces talentueux chefs venus d'ailleurs.

Voici où et quand vous pourrez profiter de cet évènement généreux et gourmand, selon vos goûts, votre curiosité : Dimanche 17 juin Cuisine syrienne par Omar et Shahla Alshawi au Café Caberdouche pour un brunch Lundi 18 juin Cuisine syrienne par Abdellbaset Alheeshan Chez Franz pour un dîner Mardi 19 juin Cuisine iranienne par Majid Akbari au Mess pour les déjeuner et dîner Mercredi 20 juin Cuisine iranienne par Majid Akbari au Mess pour les déjeuner et dîner Cuisine locale et de saison par Cyrille Sowanou Kodjo chez Humus x Horthense pour le dîner Cuisine syrienne par Abdulrahman Al-Jasem au Racine pour le dîner Cuisine syrienne par Munir Zaitouni au Local pour le dîner Jeudi 21 juin Cocktails syriens par Elias Eldbi Chez Richard, jeudi soir > Pour réserver, s'adresser directement aux restaurants

Plus d'infos sur www.refugeefoodfestival.com