Les grosses légumes du marketing

Si vous avez des enfants en âge de réclamer au supermarché, vous ne pouvez pas être passé à côté de cette opération marketing l'été passé: Delhaize lançait alors une série de peluches de formes fruito-légumesques, pour donner le goût aux enfants, qui serait selon le communiqué de presse de l'enseigne, la catégorie (6-17 ans), la plus touchée par le désamour des fruits et légumes puisque 99% n'en mangeraient pas suffisamment.

En créant un lien affectif avec l'enfant - et un lien entre les enfants- l'amibition de l'enseigne belge était de les habituer à en consommer plus. 1,6 millions de peluches plus tard,- sans compter les 50 millions de pochettes de stickers et les 400.000 albums ludo-éducatifs - , Delhaize remet le couvert avec 6 nouvelles peluches à décrocher. Ananas, aubergine, ail, poire, céleri, myrtille, et même poireau font déjà de l'oeil à vos minots.

Partager Alors hasard, coïncidence, ou marketing probant? L'efficacité de cette nouvelle opération sera peut-être prouvée, si le poireau, jusqu'à présent honni, réussi à rejoindre l'écurie familiale

Et le fait est qu'après l'adoption d'un chou fleur et d'un radis il y a quelques mois, ces deux légumes ne sont plus devenus les bêtes à abattre, pour rejoindre les rares appréciés par la progéniture de votre serviteur, ex-adepte monomaniaque des épinards. Fort peu pratiques à figurer en peluche du reste. Alors hasard, coïncidence, ou marketing probant? L'efficacité de cette nouvelle opération sera peut-être prouvée, si le poireau, jusqu'à présent honni, réussi à rejoindre l'écurie familiale En attendant, une chose est certaine: avec cette opération, Delhaize s'est crée un sacré capital sympathie et affectif auprès des minots.