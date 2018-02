Les mini-recettes de Saint Valentin de Laure Genonceaux, Lady Chef of the Year

"Quand il s'agit d'amour, le moins que l'on puisse faire, c'est d'aller chercher de bons produits et de les cuire avec passion ", avance Laure Genonceaux, Chaudfontaine Lady Chef of the Year, en nous dévoilant, pour la Saint-Valentin, un menu en petites portions. C'est bien vu. Car " la sensualité s'accommode mal d'un ventre plein ", prévient pour sa part François, quadragénaire qui évolue dans la communication. Celui-ci gère le désir au sein de son couple avec une rigueur de professionnel des habitudes de consommation. " Aujourd'hui, il est criminel de s'offrir un repas lourdingue lors d'une soirée en amoureux, précise-t-il. Foie gras en entrée, plat en sauce et dessert à la crème fraîche...

...