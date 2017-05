Les noirs délices de Cyril Lignac

"Gourmand-croquant. " C'était le tic de langage que Cyril Lignac dégainait à tout va dans ses émissions sur la chaîne française M6. C'est devenu un running gag dans Les Guignols de l'info. C'est aujourd'hui le slogan de sa Chocolaterie, inaugurée il y a un peu plus d'un an, avec son compagnon de route, le pâtissier Benoît Couvrand. L'idole cathodique aurait eu tort de s'en priver, d'autant que les deux adjectifs résument l'esprit de cette enseigne installée depuis mars 2016 dans le xie arrondissement, à Paris, où le chef possède déjà une pâtisserie et le bistrot Le Chardenoux. La " chocolaterie-bijouterie ", avec serveurs en gants blancs et fèves de criollo exhibées comme des pierres précieuses ? Très peu pour cette toque aveyronnaise qui veut rendre au cacao sa puissance régressive. Pas de bonbons serrés dans des coffrets, mais des tablettes, des barres, des oursons, que les becs sucrés avalent avec frénésie. Interview 100 % chocolat.

