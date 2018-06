Les premiers maatjes sont arrivés

Le Maatjescomité réceptionne chaque année aux Pays-Bas les premiers maatjes pour les amener à Ostende. Mercredi après-midi, le navire Broodwinner transportant la première tonne a été accueilli en musique. Selon les premiers goûteurs, le hareng nouveau est cette année délicieux. "Ils sont plus petits, selon moi, mais très gras. Cela est dû au fait que nous ne connaissons plus de véritable hiver et aussi à la vague de chaleur de ces derniers mois. Les jeunes harengs grossissent donc bien et ont une teneur plus élevée en matières grasses", commente le président du Maatjescomité, Glenn Dangreau.

La saison est ainsi officiellement ouverte. "Nous avons vu des harengs nouveaux en vente ces derniers jours mais ce n'est pas permis. Nous amenons les premiers au pays", ajoute-t-il. Des centaines d'amateurs ont pu profiter des premiers "Hollandse nieuwe" le long de la digue d'Ostende mercredi.