Les restaurants adaptent leur éclairage pour Instagram

Plus personne, ou presque, ne s'offusque si on prend une petite photo de son assiette. Et ce même dans les restaurants plus chics. Car si dans les premiers temps, il y eut ce qui a ressemblé à une fronde, deux chefs français ayant même officiellement interdits à leurs clients de prendre des photos, ils sont de plus en plus nombreux parmis les restaurateurs a tout de même vouloir surfer sur la tendance. De la publicité gratuite n'est jamais une mauvaise chose dans le fond.

Pete Wells, critique culinaire au The New York Times, précise que cette tendance de prendre des photos avec son smartphone a provoqué un bouleversement majeur dans le monde de la restauration. Maintenant l'image est le vecteur le plus important pour communiquer autour de restaurant. Une agence publicitaire aurait même un employé à plein temps pour aider les restaurateurs désireux de mieux utiliser les réseaux sociaux.

C'est une des raisons pour lesquels de nombreux restaurants délaissent leur éclairage intimiste pour des spots au plafond dirigé directement vers l'assiette. Un éclairage parfait pour faire une photo de son plat et pour le diffuser largement sur les réseaux sociaux. De quoi aider les restaurants à rester tendance bien après la publication d'une critique flatteuse dans les médias traditionnels.