Les saveurs de Samarcande

"Samarcande est vraiment un creuset de traditions culinaires ", souligne la journaliste britannique Caroline Eden qui a signé récemment un livre, en anglais, dédié à ce terroir (*). Celle qui travaille notamment pour les suppléments voyage de grands quotidiens britanniques comme le Guardian ou le Financial Times a décidé, lors de l'un de ses nombreux séjours sur les rives du Zeravshan, en Ouzbékistan, de consacrer un bouquin à l'exceptionnelle cuisine de cette cité mythique. " Cette dernière a exercé, des siècles durant, un irrésistible attrait sur les commerçants, voyageurs et conquérants de tous horizons et porte clairement la marque de pas moins de sept groupes ethniques : les Tadjiks, les Russes, les Turcs, les Juifs, les Coréens, les Caucasiens et évidemment les Ouzbeks eux-mêmes. Mon idée était de rendre hommage aux mille visages de cette région d'Asie. " Eleanor Ford, créatrice culinaire chez BBC Good Food Magazine, l'a accompagnée sur place pour récolter les recettes présentées dans l'ouvrage.

