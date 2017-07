Les vertus des cerises

Propriétés anti-inflammatoires

Les cerises contiennent des anthocyanines, les antioxydants qui leur donnent leur couleur rouge. Ces antioxydants possèdent un pouvoir anti-inflammatoire très puissant qui soulagerait les douleurs musculaires, articulaires et favoriserait la récupération musculaire après un effort physique intense. De cette façon, les cerises permettraient également de prévenir les maladies cardiovasculaires.

Propriétés anti-cancérigènes

La quercétine et les anthocyanines contenues dans les cerises sont des flavonoïdes ayant un pouvoir anti-cancérigène. Elles préviendraient la formation de tumeurs, notamment dans le colon, et permettraient de ralentir la croissance et la prolifération de cellules cancéreuses.

Réguler le taux de cholestérol

Riches en pectine, les cerises permettraient de faire baisser le taux de mauvais cholestérol.

Prévenir les troubles et affections des voies urinaires

Le potassium présent dans les cerises favoriserait l'évacuation de l'urine et des toxines. Elles constituent donc un excellent diurétique naturel et sont également très efficaces contre la rétention d'eau. De plus, elles permettent de prévenir et d'apaiser les inflammations des voies urinaires.

Faciliter le sommeil

Les cerises contiennent de la mélatonine, une hormone favorisant le sommeil et permettant ainsi de lutter contre les insomnies.

Bon pour la peau

Les anthocyanines présentes dans les cerises protègeraient contre le vieillissement de la peau. En usage externe, les cerises peuvent également être utilisées pour traiter la sécheresse et les irritations de la peau.

Favoriser la digestion

Riches en fibres, les cerises permettent de lutter contre les problèmes digestifs. Grâce à leur action laxative, les cerises améliorent le fonctionnement intestinal et sont donc un excellent remède contre la constipation.

Favoriser la perte de poids

La pectine contenue dans les cerises favoriserait la perte de poids. De plus, riches en fibres, les cerises provoquent un effet coupe-faim permettant de lutter contre les petites envies de grignoter. Pour couronner le tout, les cerises sont très peu caloriques, donc faites-vous plaisir!

Recette minceur : Jus anticellulite aux queues de cerises

Laissez tremper une vingtaine de queues de cerises dans environ 7 cl d'eau froide pendant au moins 10 heures. Le lendemain, faites bouillir pendant une dizaine de minutes. Filtrez et dégustez!

Autres recettes à base de cerises

