Liège : 3 barbecues gastronomiques pour ravir vos papilles

Au parc de la Boverie le 24 juin

Au programme, un repas réalisé par le chef Stéphane Diffels du restaurant "L'Air de rien" à Esneux (16/20 au Gault & Millau), des rencontres avec des producteurs et artisans, une balade sur la Meuse à bord de la navette fluviale, du Pont de Fragnée au Pont Atlas, des animations pour les enfants : grimages, activités musicales, châteaux gonflables et une ambiance musicale avec le duo Saxo-Clarinette "Les Anchoises". La journée sera également l'occasion de partir à la découverte du Port Autonome de Liège qui dans le cadre de son 80e anniversaire est en fête et invite les citoyens au coeur de ses activités. Animations et démonstrations gratuites au Parc de la Boverie et Coronmeuse, visites guidées des principaux sites portuaires, croisières gratuites sur la Meuse et nombreux tickets pour les navettes fluviales à gagner.

Programme complet sur www.portdeliege.be Prix du barbecue avec navette fluviale : 25 €/adulte et 10 €/enfant Horaires : barbecue de 11h à 16h - animations jusque 18h

Au Barrage de la Gileppe le 30 juillet

Le dimanche 30 juillet, c'est au Barrage de la Gileppe, à Jalhay, qu'il faudra se rendre.

Au programme, un festin réalisé par Thomas Troupin du restaurant "La Menuiserie" à Waimes (16/20 au Gault&Millau et une étoile au Guide Michelin depuis 2013), des rencontres avec des producteurs et artisans, des balades à pied et à vélo autour du Lac et une visite des installations du Barrage, des animations pour les enfants, une ambiance musicale tout en douceur avec un groupe d'instrumentistes à cordes.

Le Barbecue du dimanche se tient dans le cadre des "Family Days" organisés au Barrage de la Gileppe avec au programme le "Death ride de la tour", des activités d'escalade, d'accrobranche et des animations gonflables pour enfants.

Programme disponible sur www.gileppe.com Prix du barbecue : 25 €/adulte et 10 €/enfant) Horaires: barbecue du dimanche 30 juillet de 11h à 16h. Dégustation de produits du terroir, le samedi et le dimanche de 10h à 18h - "Family days" et animations pour petits et grands, tout au long du week-end.

De Huy à Sclayn le 20 août

Pour cette 3e et dernière édition estivale des "Barbecues du Terroir", enfourchez votre vélo ! En synergie avec le "Ravel des BBQ" de la Province de Namur, filez le long du RAVeL au départ de Huy, pour une balade de 18 km le long de la Meuse jusque Sclayn (Andenne) en province de Namur. La balade prévoit deux arrêts gourmands avec dégustation de produits locaux : à l'Ecomusée de Ben-Ahin et à l'écluse d'Andenne, visitable sur réservation.

Au programme, un barbecue réalisé par Philippe Fauchet du restaurant "Philippe Fauchet" à Saint-Georges s/ Meuse (une étoile au Guide Michelin), une balade à vélo de 18km, entre Huy et Sclayn et un retour à Huy, soit à vélo, soit sur le bateau Pays de Liège, deux arrêts dégustation durant la balade et des rencontres avec des producteurs, des animations pour les enfants, une ambiance musicale tout en douceur.