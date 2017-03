Liège, citadelle de la bière pour un week-end

"Le festival s'ouvre de plus en plus à des micro-brasseries qui ne sont pas situées en province de Liège. L'idée est d'en faire petit à petit une vitrine internationale des tendances brassicoles. Durant les trois jours, plus de 60 bières issues de véritables brasseries artisanales seront à déguster", a précisé Damien Polard, co-organisateur. Au total, 17 micro-brasseries participeront à l'événement. Parmi elles, 13 proviennent de la province de Liège, une de Bruxelles, une de la province du Luxembourg et les deux dernières d'Italie et Angleterre. A côté de la dégustation, les visiteurs auront l'occasion de s'initier à la zythologie, soit la discipline consacrée à l'étude de la bière, du brassage et des brasseries. Pour cette 4e édition, la programmation musicale sera étoffée avec une nocturne le vendredi au cours de laquelle certains brasseurs seront aux platines et une soirée animée le samedi par quatre DJ's qui se relaieront.