Ludovic Vanackere, 27 ans, chef talentueux

On garde un souvenir ému des visites que l'on a faites à l'Atelier de Bossimé, ce restaurant de Loyers installé dans une ferme familiale. Bien sûr, cette sensation est liée à l'incroyable qualité des assiettes qui ont la gourmandise en ligne de mire : un tronçon de cabillaud servi avec quelques moules, une mousse de pois et des petits morceaux de haricots au beurre ; voire une côte de porc proposée avec un caviar d'aubergines, de la sucrine croquante et de l'orge perlé. Divin.

...