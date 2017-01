Lyon se fait capitale de la gastronomie

Du 21 au 26 janvier, la ville de Lyon accueillera, le Sirha, rendez-vous mondial des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Cette biennale de la gastronomie réunit pour quelques jours seulement plus de 3.000 exposants et marques, dans un espace de plus de 130.000 m2.

Un incontournable pour les professionnels de l'horeca.