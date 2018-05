Marcolini va ouvrir dix nouvelles boutiques grâce à un prêt participatif

Ceux-ci viendront s'ajouter au 20 existant actuellement. L'entreprise va financer cette opération via un prêt participatif. Elle a ainsi bouclé une levée de fonds d'un million d'euros auprès de plus de 300 investisseurs en l'espace de 48 heures.

Marcolini opérera ainsi bientôt quelque 30 boutiques en propre à travers le monde, desquelles les 20 actuelles étaient jusqu'à présent localisées en Belgique (13), en France (4) et en Grande-Bretagne (3). Les nouvelles ouvertures se feront en France, en Italie et en Espagne. Mais aussi à Dubaï d'ici à la fin de l'année. Le groupe est également présent en Chine avec quatre boutiques exploitées en partenariat avec un acteur local, mais aussi au Japon où il est actif via l'octroi d'une licence à un tiers sur place.