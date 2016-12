Mettez le feu à 2017: des idées pour un barbecue hivernal et festif

Il fait froid et les journées sont courtes. Mais qu'importe, vous ne craignez pas la froidure si c'est pour mieux se rassembler autour d'un feu crépitant. Une ambiance douillette encore réchauffée par vos amis et les fumets d'un délicieux repas. Le barbecue d'hiver peut en effet être l'alternative ludique et originale à la tablée classique.