Mousse de citron glacée et mousse de mangue glacée

DESSERT 30' /???

Pour 6:

1 mangue, épluchée, dénoyautée et coupée en morceaux • 2,5dl de crème fraîche • 170g de sucre • 60g d'eau • 100g de blancs d'oeufs (environ 3 oeufs) • 60g de jus de citron, filtré • 12 demisphères en plastique (6 à remplir et 6 pour refermer)

Pesez 120g de morceaux de mangue et mixez-les en purée. Battez la crème fraîche jusqu'à l'obtention d'une mousse et placez-la ensuite au réfrigérateur. Faites bouillir l'eau avec 150g de sucre à 121 °C.

Battez les blancs en neige avec le reste du sucre (20 g) et ajoutez ensuite le sirop brûlant par-dessus. Battez la préparation à froid et divisez-la aussitôt en 2 parts égales. Mélangez la première part avec le jus de citron, et la deuxième part avec la purée de mangue. Divisez ensuite la crème fraîche en 2 parts égales. Mélangez la première part avec la mousse de citron, et la deuxième part avec la mousse de mangue.

Remplissez les demi-sphères en faisant alterner la mousse de citron avec la mousse de mangue. Placez le tout au congélateur. Avant de servir, ajoutez les quelques morceaux de mangue restants.