Namur se mue en "Capitale de la bière et du terroir" et partage l'affiche avec le Québec

Une quarantaine de brasseurs belges et québécois seront présents pour proposer près de 150 bières. Au programme: dégustations, produits du terroir, animations et concerts. L'événement avait accueilli entre 10.000 et 12.000 personnes l'année passée. Les organisateurs en espèrent 15.000 cette année.

Namur et le Québec, c'est une grande histoire d'amour. Dans le cadre du jumelage Québec-Namur, trois micro-brasseries québécoises présenteront leurs produits dans la capitale wallonne, comme lors de la précédente édition. "Les Québécois n'ont peur de rien. L'année dernière, ils nous ont proposé des bières au sirop d'érable. Ils proposent des bières blanches très aromatisées, au thym, à la framboise, aux herbes, aux épices, etc", explique Sébastien Legrain, co-organisateur de l'événement namurois.

Le concours "Best belgian beer of Wallonia" 2016 qui souhaite valoriser les bières artisanales de Wallonie, organisé par l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W), a récompensé quatorze bières dans six catégories (blanches, blondes, brunes, ambrées, fruitées, stouts). Les lauréates seront à découvrir durant le week-end.

Découvrir les 14 bières wallonnes distinguées au cours du concours Best Belgian Beer of Wallonia

Outre les bières et les produits de bouche, des concerts sont prévus pour mettre l'ambiance ainsi que diverses animations: dégustations à l'aveugle, démonstrations de brassage, concours du meilleur serveur et beerpairing. "C'est l'art d'associer la bière et les mets, pour boire une bière intelligemment. C'est une initiation à la zythologie", poursuit Sébastien Legrain.

L'entrée coûte un euro "symbolique" (2 euros pour les 3 jours).

L'événement a été labellisé Backsafe par l'Agence wallonne pour la sécurité routière (eau gratuite sur tous les stands, communication sur les transports alternatifs à la voiture et sensibilisation).