Neuf aliments qui ne doivent pas être congelés

1. Les oeufs

Il est important de ne pas placer ses oeufs frais dans le congélateur si vous ne souhaitez pas vous retrouvez avec la coquille en miette, et blanc et jaune répandus. En effet, sous l'effet de la congélation, la coquille se brisera. Le problème est un peu différent pour les oeufs durs, la coquille resterait intacte, mais c'est le goût et la consistance qui deviendront insipides.

2. Les tomates

Une tomate mise au congélateur ressortira molle et aura perdu toutes sa saveur. En cas de congélation, utilisez-les dans une préparation que vous pourrez assaisonner pour ne pas perdre en qualité.

3. Les fruits

Les fruits sont très riches en eau, il vous sera donc difficile de conserver la qualité de leur consistance fraîche. L'eau risquerait de former un cristal de glace et détruirait totalement le goût originel du fruit.

4. Le pain

Et oui, mettre le pain au congélateur pour bien le conserver, c'est un mythe. Le pain risque d'absorber toutes les odeurs contenues dans votre freezer. Vous vous retrouverez donc avec un pain inutilisable. Achetez plutôt du pain gris ou pain de campagne, qui se conserve plus longtemps à l'extérieur si vous prenez le soin de l'emballer dans un linge.

5. Le fromage

Une fois de plus ici, c'est une question de goût. Si vous souhaitez garder également l'onctuosité de votre fromage, il est déconseillé de le mettre au congélateur. Privilégiez plutôt un emballage sous-vide et placez-le au frigidaire.

6. Les pommes de terre

La durée de conservation d'une pomme de terre est plus longue que la moyenne. Une fois cueillie, elle peut résister jusqu'à trois mois si elle est conservée dans un endroit, sec, frais et sans exposition directe à la lumière. Placée au congélateur, elle ressortira farineuse.

7. Le lait

Le lait fait également partie des aliments qui ne doivent pas être congelés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois à température ambiante, il présentera des des grumeaux et aura totalement perdu sa consistance habituelle. Si vous devez absolument le congeler, il vaut mieux l'utiliser après cuisson ou en complément d'autres aliments, car le goût en restera altéré.

8. Les pâtes

Il vous est sûrement déjà arrivé de faire beaucoup trop de pâtes et d'en congeler une partie. C'est pourtant loin d'être la meilleure des idées. Tout simplement parce qu'une fois dans le congélateur, les pâtes perdent en saveur. Vous risquez donc de vous retrouver avec des pâtes fades. Pensez à y rajouter de la sauce fraîche à la sortie si vous devez obligatoirement les congeler.

9. La salade verte

Si vous placez votre salade verte dans le freezer, elle perdra sa texture et sa couleur. Votre salade ressortira jaunâtre et les feuilles ne seront désormais plus croquantes. Vous perdrez également des nutriments. Aucun intérêt donc.

Soraya Benatmane