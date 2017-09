Nicolas Sale élu "chef de l'année" en France

L'hôtel de luxe parisien, qui a rouvert en juin 2016 après quatre ans de travaux, a réalisé un doublé puisque son chef pâtissier François Perret a reçu le titre de "pâtissier de l'année".

Nicolas Sale, qui a pris le relais de Michel Roth au Ritz, a vu ses deux tables gastronomiques, Le Jardin de l'Espadon et La Table de l'Espadon récompensées, respectivement d'une et de deux étoiles par la dernière édition du guide Michelin. Récompensé par ces 31èmes trophées "Le Chef", il succède à Christian Le Squer (Le Cinq, restaurant trois étoiles de l'hôtel George V à Paris). Le prix de sommelier de l'année a été remis à Ludovic Namur, du restaurant triplement étoilé Flocons de Sel, à Megève. Frédéric Kaiser, du restaurant Epicure de l'hôtel Bristol à Paris, autre trois étoiles au Michelin, a remporté le prix du service. Les titres ont été décernés à l'issue d'un vote auquel ont participé 6.000 personnes, parmi lesquelles des chefs, des pâtissiers, des sommeliers et des maîtres d'hôtel.