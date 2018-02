Nos adresses préférées pour bruncher à Liège

1. Chez Mamy

Chez Mamy, on se sent comme à la maison. Pas étonnant avec un crédo tel que "A place to eat and a place to sleep". Ce lieu n'est pas seulement un super endroit pour y passer la nuit, c'est également l'endroit parfait pour y déguster un énorme brunch paré de succulents muffins. Car, c'est LA spécialité de la maison et le muffin s'y délecte sous toutes ses formes. Il y en a pour tous les goûts: brie, saumon, bacon, ils ont même une version végétarienne. Le petit plus: vous pouvez y passer la nuit.

Adresse : Rue de la Boucherie 7, 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.chezmamy.be

2. Grand Maison

Grand Maison, c'est le lieu où se mêle bon café et convivialité. Ouvert par deux grandes passionnées du nectar torréfié, cet espace en propose une large gamme, du plus corsé au plus doux. Les propriétaires changent le menu toutes les saisons en privilégiant le local et le bio. Le petit plus : vous pourrez également y déguster de savoureux desserts faits maison.

Adresse :Quai de la Goffe 37, 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.grandmaison.be

3. En Ville

Anciennement A la maison, En ville propose des brunchs savoureux et sains. Au menu : une cuisine exclusivement végétarienne mais très gourmande et faite maison. Vous pourrez également y découvrir des petits-déjeuner, des lunchs et des desserts. Le petit plus : il ne jure que par le bio et le local, à ne pas négliger.

Adresse : 1b Rue Soeurs de Hasque, 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.enville.liege

4. Quebec Café

Le Quebec Café, c'est un peu LA référence en matière de brunch dans la Cité ardente. Ils proposent chaque jour des brunch savoureux et copieux dans une ambiance tout droit sortie de Montréal. Le menu tourne autour du Québec et de ses spécialités, tels que les pancakes, les muffins aux myrtilles et les fèves au lard. Le petit plus : le café y est à volonté.

Adresse : Cour Saint-Gilles 34, 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.quebeccafé.be

5. Le Pain Quotidien

Le Pain Quotidien, c'est l'endroit idéal pour profiter d'un petit-déjeuner simple et conviviale dans une ambiance de maison d'hote. Vous y trouverez un grand choix de viennoiseries en tout genre ainsi que de délicieux met salés. De quoi ravir les fans de brunch à la française. Le petit plus : son grand choix de viennoiseries.

Adresse : Rue du Mouton Blanc 19, 4000 Liège

Pour plus d'informations : www.lepainquotidien.be

Soraya Benatmane