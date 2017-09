On a goûté : le gâteau cru végane

Nous avons goûté deux versions de ces gâteaux commercialisés par Delhaize : "chocolat-caramel" et Framboise-myrtille".

Les recettes ont été fabriquées à partir d'ingrédients 100 % naturels, sans gluten, sans lactose et sans produits issus de l'exploitation animale, répondant donc aux exigences des personnes véganes.

Notre verdict est assez positif, puisque la pâtisserie fait tout à fait illusion. Elle n'a rien à envier aux autre mignardise. Nous l'avons en effet trouvée très bonne, pas trop sucrée, mais assez gourmande. Bref, une alternative assez intéressante.

Delhaize propose quatre variétés de 'raw cakes': saveur chocolat et caramel, saveur citron vert et mangue, saveur fruits rouges (framboise et myrtille) et saveur vanille.