On a testé la box repas Weight Watchers

On ne présente plus - ou presque - Weight Watchers, le leader mondial de la gestion du poids, connu, notamment, pour ses programmes amincissants basés sur l'attribution d'un certain nombre de points à des denrées données, l'objectif étant au bout de la journée de ne pas avoir consommé plus qu'un nombre fixé d'unités.

Elle vient d'ailleurs de révolutionner son système de comptage désormais baptisé WW Flex en faisant basculer dans le clan jusque là très restreint des aliments à zéro point des produits comme les oeufs, le poisson ou le filet de poulet par exemple. Si ses abonnements mensuels payants donnent accès à des recettes et des conseils, avec un coaching à la clé, encore faut-il ensuite faire ses courses et ses comptes de points une fois le chariot rempli. Pour ceux et celles qui aimeraient se faire une idée des menus avant de s'engager à long terme mais qui souhaitent surtout se simplifier la vie en semaine, la société propose aussi des food boxes pour 3 ou 4 jours et pour 2 ou 4 personnes qui fournissent ainsi un repas par jour pour un couple ou une famille. Le tout en mentionnant bien sûr le nombre de Smart Points correspondants. Ces box repas peuvent être achetées même si l'on n'est pas membre du programme.

En pratique

Il faut passer commande le jeudi matin au plus tard pour être livré le lundi soir suivant à l'adresse de son choix. Le prix varie selon la formule choisie de 59 euros à 89,75 euros. Le contenu des menus est consultable sur le site ainsi que la liste des ingrédients qu'il vous faudra avoir au préalable dans votre placard. Lorsque l'on ouvre la box, on se demande a priori comment l'on va pouvoir nourrir 4 personnes - y compris un adolescent de 17 ans - pendant 4 jours avec son contenu.

Une fois à table, on se rend compte que les portions sont plus que suffisantes en réalité surtout si l'on suit les conseils fournis avec les recettes qui permettent "d'enrichir" les repas à zéro point pour les membres de la famille qui ne surveillent pas leur ligne. Inutile d'être un expert en cuisine pour préparer les repas.

Pas besoin de prévoir trop de temps non plus, il fallait compter entre 30 et 40 minutes - temps de marinade non compris - avant de passer à table. Quant à la perte de poids éventuelle, difficile en quatre repas de voir un effet notable, surtout si l'on ne compte pas les points le reste de la journée.

Ce que l'on a aimé

On est réellement rassasié et certains soirs, il restait même de quoi prévoir un lunch léger le lendemain. Les prix sont dans les fourchettes de ce qui se pratique par ailleurs chez les autres fournisseurs de "box repas".

Ce qui n'est pas top

Si les plats sont bons, ils ne sont pas non plus aussi raffinés que ce que proposent certaines autres formules. Surtout, les ingrédients ne sont pas toujours de saison et encore moins locaux. Les sachets de légumes lavés et découpés n'ont pas non plus le meilleure empreinte écologique qui soit.

Suggestion

A défaut de fournir les ingrédients pour les autres repas de la journée comme le font d'autres formules de pack minceur ou détox, pourquoi ne pas donner sur le site des recettes de petit-déjeuner et lunch avec liste d'ingrédients à acheter soi-même. Idéal pour se lancer vraiment dans l'aventure.