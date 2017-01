On a testé pour vous: la box repas Hello Fresh

Nous avons testé la box de repas pour deux personnes au prix de 53 euros. Voici ce que nous en avons pensé.

Les points positifs.

+ Les recettes sont effectivement originales et assez goûteuses, composées d'ingrédients et d'épices qu'on a pas forcément l'habitude d'utiliser pour un simple repas de semaine. Ça change des pâtes au jambon et du hachis Parmentier.

+ On remarque également que le menu de la semaine est équilibré : un repas poisson, un repas volaille, un repas viande rouge et deux repas végétariens. Les fiches recette proposent également des variantes "allégées" en supprimant une partie des féculents ou de la matière grasse. Le menu est également varié quant au choix des féculents : pommes de terre, couscous (complet), pâtes (complètes), riz.

+ Les produits sont frais et de bonne qualité. J'ai terminé ma box 8 jours après l'avoir reçue et les légumes étaient toujours beaux appétissants. J'avais bien entendu congelé à temps les denrées périssables (viande, poisson).

+ Le prix parait également raisonnable : 53 euros pour cinq repas pour deux personnes, ce qui revient à 5,3 euros par repas par personne.

Cependant, voici quelques inconvénients à la formule.

- Dotée d'une conscience écologique plutôt élevée, cela m'a un peu dérangée d'accumuler une importante quantité de déchets, tout à fait évitables pour certains. Par exemple, les ingrédients sont rassemblés par repas dans un ravier en carton qui devient immédiatement inutile lorsque l'on range les denrées à leur juste place (inutile de mettre les pâtes au frigo, évidemment). La grosse boîte en carton de livraison (dont il faudra se débarrasser soi-même) pourrait également être remplacée par une boite réutilisable cautionnée.

- Même si un effort semble être fait au niveau de la provenance des aliments, pourquoi ne pas privilégier des produits bio (ou locaux) ? Une recette prévoyait en effet de faire du zeste avec un citron vert traité. Dommage.

- Avec la box, on ne meurt pas de faim, c'est sûr ! Les quantités sont suffisantes bien que parfois variables. Certains jours, c'était la juste quantité pour deux, d'autres on peut aisément inviter un ami à partager le repas. Je suis bien consciente que ce n'est pas facile de prévoir pour tous les estomacs, petits et grands. Tout l'enjeu est là pour ce type d'offre. C'est justement là le problème.

- Certains parmi vous adorent peut-être l'idée de ne pas devoir réfléchir au repas du soir. Ce n'est pas vraiment mon cas. J'aime bien faire des courses régulièrement et cuisiner au gré de mes envies. S'il est parfois intéressant d'avoir de nouvelles recettes pour trouver l'inspiration, cette formule laisse peu de place à l'improvisation. Envie d'un repas à l'extérieur, un invité-surprise, un enfant malade ? La box ne permet pas vraiment de s'adapter aux imprévus, pourtant légions dans nos vies agitées.

- Enfin, la box ne vous épargnera malheureusement pas la corvée du supermarché (pour ceux qui détestent ça) puisqu'il faut bien manger aussi le matin et le midi.

En bref, cette semaine avec Hellofresh laisse une impression positive, bien que pas révolutionnaire dans mon organisation quotidienne. Il s'agit d'une bonne formule à utiliser de temps en temps pour les semaines que vous savez très chargées ou lorsque vous êtes en manque d'inspiration.

Attention cependant si vous décidez de franchir le pas : il s'agit d'un abonnement. Donc si vous commandez une box et que vous ne résiliez pas pour la semaine suivante, vous en recevrez une deuxième, que vous devrez payer, il va sans dire.

À savoir aussi : les supermarchés ont entamé une "riposte" au box repas avec des applications pratiques qui proposent des recettes et vous aident à composer votre liste de courses suivant le nombre de convives. Parmi toutes ces formules, il ne vous reste plus qu'à faire le meilleur choix, pour vous.