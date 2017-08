Oubliez la tarte aux pommes, voici la pizza aux fruits

Difficile de trouver un dessert frais pour finir vos repas d'été en beauté ? La pizza de fruits est la solution pour vos palais sucrés. La pizza "healthy" est composée de fruits, en tout ou partie selon les déclinaisons. Véritable star de la toile, cette déclinaison de l'emblème du fast-food va étonner vos convives sans alourdir la fin du repas.

Impossible de passer à côté cet été. Même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous sur nos terres belges, la pastèque est sur tous les fronts. Après l'allié beauté et les jus, elle s'attaque au fast-food avec la pizza de fruit. On remplace la pâte à pizza par une rondelle de pastèque de 2-3 cm. Ensuite libre-choix à votre imagination. La recette initiale de la pizza-pastèque, ou watermelon pizza, propose d'étaler le yaourt de votre choix avant de répartir les morceaux de fruits. Mais vous pouvez très bien décider de faire une crème chantilly ou une crème montée au mascarpone pour les plus gourmands. Il est alors très facile de la personnaliser en y ajoutant une gousse de vanille, du miel ou des zestes de citron vert. Concernant les fruits, vous êtes également maître de la recette. Choisissez des fruits sucrés ou plus acides si vous désirez trancher avec la pastèque. Des groseilles, cassis ou abricots seront alors les bienvenus. Pour finir, n'hésitez pas à assaisonner votre pizza de fruits en parsemant de la noix de coco râpée, de la cassonade, du sucre vanillé ou même un coulis de fruits.

Enfin une pizza à consommer à volonté... et sans culpabiliser !

Ophélie Maillot