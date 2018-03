Pain: seuls 17% des Belges en consomment la quantité recommandée

Les Belges sous-estiment l'importance de cet aliment qui fournit des fibres, des glucides, des vitamines et des minéraux, souligne dans un communiqué l'Institut Pain et Santé.

Ainsi, seulement 17% de la population consomme la quantité quotidienne recommandée de pain et de produits céréaliers.

Un adulte consomme en moyenne 4 à 5 tranches de pain par jour, ce qui est trop peu selon les recommandations de l'Institut flamand pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie (VIGeZ). Une consommation plus importante de pain permet d'augmenter de manière saine l'apport en fibres alimentaires, vitamines et autres nutriments essentiels. Le VIGeZ recommande dès lors les quantités suivantes par jour :

Tout-petits (1,5-3 ans) 1-3 tranches de pain (30-105 g) Jeunes enfants (3-6 ans) 3-5 tranches de pain (90-175 g) Enfants (6-11 ans) 5-9 tranches de pain (150-315 g) Jeunes (12-18 ans) 7-12 tranches de pain (210-420 g) Adultes (19-59 ans) 7-12 tranches de pain (210-420 g) Personnes âgées (60+) 5-9 tranches de pain (150-315 g)

Source PainetSanté.be

Par ailleurs, les enfants peuvent déjà manger du pain dès leur plus jeune âge, à partir de 8 mois environ, si l'enfant supporte déjà bien les fruits et légumes. A partir de l'âge de 9 mois à 1 an, un enfant peut prendre chaque jour 2 repas à base de pain.

Le secteur belge de la boulangerie a lancé mardi la campagne "Le pain. Une bonne histoire" pour informer sur ses bienfaits de plus en plus remis en question.

L'objectif de cette campagne de trois ans, qui bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne et est également organisée à l'initiative des Pays-Bas, est de "raconter la véritable histoire du pain aux consommateurs".