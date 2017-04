Par amour des légumes

Sur le nouveau site du bar Hortense, à Ixelles, Nicolas Decloedt et Matthieu Chaumont (à l'origine du bar à cocktails Chez Hortense, au Sablon) ont imaginé un concept inédit. Baptisée Humus x Hortense, l'adresse propose, outre d'excellents cocktails, des plats raffinés et pleins d'inventivité à base de légumes provenant en droite ligne du potager du cuisinier, avec une formule lunch à midi, une offre à la carte ou un menu quatre, cinq ou six services en soirée. Le mardi soir, quant à lui, fait place à une table d'hôtes unique.

Forts de leur slogan " Because we love vegetables ", les deux créatifs se sont donné pour mission de générer plaisir et gourmandise à partir de produits végétaux... et donc de sublimer des ingrédients finalement simples, voire presque banals, en jouant la carte des techniques et des textures.

Amis de longue date, les complices ont des idées qui se rejoignent et des talents qui se complètent. Les séduisantes préparations vertes de Nicolas sont aussi surprenantes et épurées que les breuvages de Matthieu : le chef n'utilise pour chaque plat qu'un nombre limité d'aliments et laisse opérer la magie des compositions, ponctuées de notes gorgées de fraîcheur.

Humus x Hortense, 2, rue de Vergnies, à 1050 Bruxelles. humusrestaurant.be - Lire aussi >>> Le restaurant de la semaine: Humus x Hortense, l'art d'explorer le potentiel culinaire du végétal

Pieter Van Doveren