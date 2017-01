Parfait glacé au fromage blanc maigre et biscuits au granola

DESSERT 35' + 2-3 h / ???

Pour 8 :

Pour les biscuits :2 blancs d'oeufs • 50g de sucre glace • 150g de granola • 15g de farine • 20g de beurre fondu •Pour le parfait :100g de crème fraîche • 50g de lait entier • 40g de sucre • 2 jaunes d'oeufs • 130g de fromage blanc maigre •Ustensiles:un emporte-pièce de 7cm de diamètre • des anneaux à tarte ronds de 6cm de diamètre

Biscuits: battez les blancs en neige avec le sucre glace. Ajoutez le granola, la farine, le beurre fondu et mélangez le tout. A l'aide d'un emporte-pièce de 7cm de diamètre, répartissez la préparation sur un tapis de cuisson. Faites cuire de 9 à 10 min. à 170 °C. Parfait glacé: fouettez la crème et placez-la au réfrigérateur. Portez le lait et la moitié du sucre à ébullition. Battez les jaunes d'oeufs avec le reste du sucre. Versez une partie du liquide brûlant sur les jaunes et mélangez. Versez la préparation dans un faitout et faites chauffer à 85 °C. Battez à froid jusqu'à l'obtention d'une texture mousseuse. Ajoutez le fromage et la crème fraîche fouettée. Mélangez bien. Répartissez le parfait glacé sur les anneaux à tarte. Placez le tout au congélateur plusieurs heures. Démoulez les parfaits et placez-les entre deux biscuits au granola.