"Pas de place pour les bières industrielles" au BXLBeerFest, festival bruxellois des bières artisanales

Vingt-six brasseries belges seront représentées dont six bruxelloises. Quatre brasseries italiennes et autant de britanniques vont faire le déplacement alors que la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, le Danemark, la Suède et la Suisse compteront également des représentants. Canada et Etats-Unis ont, eux, fait le déplacement avec respectivement cinq et quatre brasseries.

"BXLBeerFest se concentre uniquement sur les petites brasseries artisanales. Il n'y a pas de place pour les bières industrielles", clament les organisateurs.

Chaque brasserie proposera au moins quatre bières différentes, servies dans un verre de 15 cl. L'entrée à l'événement est payante (5 euros en prévente) et les bières doivent être achetées avec des jetons de deux euros.

Quelques food trucks seront rassemblés à l'extérieur et plusieurs chefs bruxellois ont aussi été conviés afin de réaliser quelques démonstrations d'associations bières et plats (beer pairing).