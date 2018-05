Plus de qualité et de diversité pour la 5e édition du Brussels food truck festival

Le Brussels food truck festival est depuis 2014 le plus grand Food Truck Festival en Europe et a été le plus grand du monde en 2016.

Cette édition 2018 "annonce un retour aux sources, un peu moins de food trucks au profit de plus de qualité et de diversité", souligne l'organisation. Quelque quatre-vingts food trucks seront présents cette année, de midi à 23h30, et jusque 21h00 le dimanche. Soucieux de respecter l'environnement, les exposants sont invités à utiliser des contenants biodégradables.

Des toilettes sèches seront en outre installées et la distribution de publicités sera interdite. Enfin, toutes les boissons seront servies dans des gobelets réutilisables.

Plus de 100.000 visiteurs sont attendus, selon les organisateurs. L'an dernier, 70.000 gourmands s'étaient rendus sur le site de Tour&Taxis où la précédente édition avait lieu. (