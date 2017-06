Portrait : Karelle et ses gourmandises pleines de soleil

Béninoise née en France et gourmande assumée, Karelle Vignon-Vullierme a "appris à faire à manger sur Internet" pour son mari. Établie à Dakar depuis 2012, elle partage désormais sa cuisine sur un blog très consulté et via les réseaux sociaux, avec des milliers d'abonnés.