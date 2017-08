La vidéo ci-dessous nous explique pourquoi il y a plus d'air que de chips dans un paquet.

Lire aussi: Les chips plus grasses que les frites

Première saine nouvelle : ce n'est pas de l'air, mais du gaz. De l'azote plus précisément. Un gaz inodore et sans goût et qui ne réagit pas avec les autres molécules dit la vidéo. Ce qui en fait un très bon conservateur. La chips garde son croquant et se conserve plus longtemps