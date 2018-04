Premier marché "C'est bon, c'est wallon" ce week-end à Liège

Après deux éditions à Marche-en-Famenne et une à Mons, le marché des produits du terroir wallon "C'est bon, c'est wallon" se déroulera pour la première fois à Liège, aux halles des foires de Coronmeuse, durant le week-end des 14 et 15 avril.

Conformément aux précédentes éditions, près de 10.000 visiteurs y sont attendus. Grâce à la participation de quelque 130 producteurs et artisans, les halles des foires se transformeront en un vaste marché intérieur dédié exclusivement aux produits issus du terroir wallon.

Y seront ainsi présentés des bières artisanales, des vins, des fromages, des pains, des fruits et légumes, des viandes et charcuteries, des confiseries...

Diverses animations sont également au programme comme des ateliers qui permettront de réaliser des produits naturels ou des sacs réutilisables, un parcours didactique à la découverte des animaux de basse-cour de la ferme pédagogique du Sart-Tilman ou encore la dégustation de spécialités emblématiques des cinq provinces wallonnes qui seront réalisées par des maîtres boulangers-pâtissiers.

En outre, durant les deux jours, les visiteurs pourront assister à des démonstrations qui seront proposées par des chefs comme Olivier Massart (restaurant ô de vie à Juprelle) ou Thomas Mordant (restaurant Le Cheverny à Liège) et d'autres passionnés comme Jean-Christophe Hubert (manufacture Millésime Chocolat à Liège).

Le programme du week-end est consultable sur www.cbon-cwallon.be.

Après Liège, le marché s'installera à nouveau au WEX de Marche-en Famenne (19 et 20 mai) puis, également pour la première fois, au Louvexpo à La Louvière (10 et 11 novembre) et à Malmedy Expo (1 et 2 décembre).