Première édition des Belgian Food Blog Awards: voici les nominés

L'appel à candidatures pour la première édition des Belgian Food Blog Awards avait été lancé il y a quelques semaines. Au total, 90 candidats y ont répondu.

Un jury spécialisé, composé, entre autres, de notre consoeur du Weekend Knack Eva Kestemont, du photographe spécialisé en clichés culinaires Luk Thijs ou encore, du chef de renom Jeroen De Pauw s'est penché sur le travail des ces bloggeurs amateurs de bonne chère qui aiment partager leur passion.

Parmi tous les blogs inscrits, ils ont désigné, non sans mal, cinq nominés, à la fois néerlandophones et francophones, par catégorie. De belles découvertes et d'inspirations culinaires en perspective...On regrettera toutefois le peu de blogs en français sélectionnés. Les internautes peu familiers avec la langue de Vondel se rabatteront sur les blogs rédigés en anglais.

Food Photography

Een lepeltje lekkers

Koken op hakken

Les Filles de Madeleine

Les Petites Pestes

VEG&Tables

Baking & Sweets

Les Filles de Madeleine

Hap en Tap

Carnet Sucré

Baked Louie's

Roeckie's World

Healthy

Les Petites Pestes

VEG&Tables

As cooked by Ginger

Karola's Kitchen

Gezonde Drukte

Newcomer

Would be chef

Bible of Drinks

Hungry for More

Sofia Culinaria

Good Food Good People Good Times

Drinks

Served By Soberon

Negroni

Gin & Tonic

De Theeblog

Bible of Drinks

Overall

Koken op hakken

Mijn puur leven

Leeks and High Heels

Goestjes

As cooked by Ginger

C'est maintenant au tour des fans, de la famille, des amis et de tous les amateurs de food blogs de voter pour leur favori. Rendez-vous jusqu'au 15 octobre sur www.belgianfoodblogawards.be pour voter pour votre coup de coeur dans chaque catégorie. Les lauréats seront annoncés le 20 octobre prochain.