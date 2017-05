Promouvoir les produits locaux grâce aux "Tables secrètes"

Grâce aux "Tables secrètes", les agences de développement local espèrent encourager les circuits-courts alimentaires, mettre en valeur le savoir-faire des producteurs et restaurateurs, promouvoir les territoires et leurs spécificités et enfin renforcer leur propre visibilité. Ce projet commun s'inspire des "Dîners secrets du Voyage" qui ont été initiés en France, à Nantes, en 2012.

Ouverts à 100 personnes sur inscription via un formulaire en ligne, les repas auront lieu entre le 9 juin et le 8 septembre dans les communes de Ciney, Anhée, Vresse-Sur-Semois, Dinant, Rochefort et Walcourt. Le menu, à 50 euros par personne, sera préparé librement par un ou deux chefs/restaurateurs/traiteurs de la commune hôte. Il comportera à chaque fois au moins cinq produits locaux de la province de Namur, dont au moins un de la commune hôte.

Les différentes dates sont déjà connues mais le lieu précis restera quant à lui inconnu jusqu'au matin même du repas. Il sera communiqué par SMS.

"Nous aimerions réitérer l'expérience en 2018", annonce déjà Nicolas De Beurme de l'ADL d'Anhée. "Nous sommes par ailleurs en contact avec des ADL de la province de Luxembourg pour proposer ce projet.